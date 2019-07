2 Français sur 3 auront accès à la 5G en 2025, selon le patron de l'Arcep

Des offres 5G dans 5 à 10 villes françaises l'an prochain

Un réseau 100 % 5G en 2030

Les choses avancent lentement mais sûrement. Cette semaine, l'a officiellement ouvert la procédure d'attribution d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz (la bande « cœur » en Europe) pour la France. Désormais, et jusqu'à l'automne, les différents acteurs du réseau sans-fil de cinquième génération vont pouvoir discuter et faire leurs propositions. Le président de l'Arcep,, se projette dans les prochains mois et années.Interrogé par nos confrères de La Croix, Sébastien Soriano confirme l'objectif de la France, qui est de. Des tests sont déjà menés depuis plusieurs mois dans plusieurs grandes villes de France et viennent rendre tout à fait logique et crédible l'affirmation du dirigeant. «», précise-t-il.Après l'automne, les choses devraient se bousculer puisqu'au moment de l'attribution, prévue pour cet automne, les candidats aux fréquences connaîtront le montant des redevances fixé par l'État.. Et c'est rapidement que les premières offres arriveront sur le marché.S'agissant des coûts de la 5G pour les utilisateurs, la question reste entière, mais pas sans un début de réponse. Si au départ, les prix seront bien au-dessus de ceux de la 4G et dissuaderont une partie du public,, indique le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le patron de l'autorité compte sur les quatre acteurs pour que la France demeure le deuxième pays européen le plus compétitif en matière de tarifs.Pour ce qui est de la couverture du territoire et des zones blanches, Sébastien Soriano nous informe qu' «» La plupart des axes routiers devront aussi basculer en 5G à cette date.Enfin, interrogé sur le, le président de l'autorité a botté en touche, affirmant que «», tout en indiquant que les opérateurs devront veiller à respecter la loi qui fixe les limites en termes de puissance des antennes. Pour être rassurés sur ce dernier point, nous repasserons...