Les résultats d'Ericsson boostés par la 5G

Ericsson entrevoit la lumière

Ericsson encore derrière Huawei et Nokia au nombre de contrats 5G décrochés

Source : Reuters

Sur le plan économique, tout va bien pour. L'équipementier télécoms suédois a publié, mercredi, ses résultats du deuxième trimestre. La firme a vu son chiffre d'affaires progresser avec une croissance à deux chiffres, bien aidée par les contratsdécrochés, qui la pousse tout de même à réaliser de gros investissements.Pour ce second trimestre 2019,, nettement supérieur à celui réalisé entre janvier et mars (49,8 milliards de couronnes), et en progression de 10 % sur un an. Surtout, la société a su dépasser les attentes des prévisionnistes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 53,2 milliards de couronnes (5,06 milliards d'euros).Autre signe positif pour Ericsson : le bénéfice net dégagé. Au deuxième trimestre, celui-ci a atteint, soit 175 millions d'euros. L'équipementier était dans le rouge l'année dernière à la même époque. Ses activités 5G ont par ailleurs fortement décollé en Amérique du Nord (+23 %) et en Asie, où le réseau sans-fil de cinquième génération est déjà lancé en Corée du Sud. Ericsson y équipe deux opérateurs : KT et SK Telecom.Deuxième équipementier télécoms mondial derrière Huawei, Ericsson capitalise sur son activité 5G. La firme a su convaincre les quatre opérateurs majeurs américains (Verizon, Sprint, AT&T et T-Mobile) d'utiliser son matériel, alors que la 5G a déjà été lancée dans certaines villes outre-Atlantique. Et si avec, Ericsson est encore derrière Huawei (50) et Nokia (42), le géant suédois peut se vanter d'avoir déjà équipé les deux tiers des réseaux actifs.En coulisses, les choses sont plus tendues qu'en apparence. Ericsson risquepour une affaire de corruption, qui avait d'ailleurs poussé une cinquantaine d'employés à quitter l'entreprise. La firme négocie actuellement avec la justice américaine pour déterminer le montant de la note.