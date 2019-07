Xavier Niel exhibe la 5G de Monaco Télécom... mais la France n'est pas prête d'en disposer

Des débits exceptionnels...dans certaines conditions

Plusieurs années nécessaires avants que la « vraie 5G » ne devienne une réalité en France

Source : Frandroid

Monaco est, depuis aujourd'hui,s'est associé à l'équipementier chinois Huawei pour proposer une couverture de dernière génération à ses 37 000 abonnés., l'un des actionnaires majoritaires de l'opérateur, en a fait l'annonce sur Twitter ce matin et a publié pour l'occasion une capture d'écran d'un test de débit sur l'une des antennes déployées. Leindique un débit moyen d'1,4 Gbps en téléchargement descendant et de 61,5 Mbps en montant. La latence a été quant à elle de 9 ms.a également publié son propre test de débit, réalisé quant à lui sur l'une des antennes installées sur le territoire hexagonal. Leest peu ou prou le même, à un débit de 1,2 Gbps et le montant a été mesuré à 41,6 Mbps avec une latence de 18 ms.Si ces premiers résultats sont alléchants, il faut rester prudent et, lors du lancement de la 5G en 2020.Le déploiement du réseau sera, au départ, celui de la, qui sera basée sur l'actuel réseau 4G, tandis que des antennes 5G dites «» seront utilisées pour augmenter lesdélivrés en les agrégeant., qui, lui, fonctionnera sur une infrastructure nouvelle et utilisera les ondes millimétriques qui offrent une bien plus large bande passante.En comptant le nombre d'antennes installées et le nombre d'utilisateurs connectés en même temps à ces dernières, le débit moyen proposé sera logiquement bien plus faible que celui obtenu aujourd'hui, dans des conditions optimales.explique qu'il faudra plutôt s'attendre à des débits compris entre «» aux premiers jours du lancement commercial.