Finalement... Huawei aide au déploiement de la 5G de quatre opérateurs britanniques

Huawei engagé auprès de quatre opérateurs britanniques

Une restriction coûterait deux ans de retard et plus de 7,5 milliards d'euros

Source : The Guardian

Cela coûterait plus de 7,5 milliards d'euros à l'économie et entraînerait jusqu'àdans la disponibilité de la technologie. Un scénario assez peu probable, tandis que Donald Trump assouplit sa position vis-à-vis de la société chinoise. Le gouvernement britannique est dans une situation délicate alors que le Royaume-Uni ambitionne de devenir un leader mondial de la 5G Au mois de mai, Donald Trump a ordonné que Huawei soit considéré comme une, conduisant les entreprises américaines à prendre leurs distances avec le constructeur chinois . Les Etats-Unis ont aussi fait pression sur d'autres pays afin qu'ils cessent d'utiliser les équipements de, notamment auprès de leurs alliés, avec lesquels ils envisagent même des'ils poursuivent leurs relations avec l'entreprise chinoise.Voici donc une révélation qui pourrait exacerber les tensions entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis . En effet,construit lesde six villes où l'opérateura été mis en service. Également, il participe aux chantiers depour l'opérateur. Enfin, le constructeur chinois a remporté les contrats pour construire lesdes opérateurset. Et le gouvernement britanniquepour interdire ces travaux de l'entreprise chinoise.a déjà signé pour, pour environ 150 000 stations de base. Le Royaume-Uni s'est fixé comme objectif d'être un. Cependant, une restriction partielle à totale sur Huawei pourrait entraîner. Mais aussi un coût estimé entre 5 et 7,6 milliards d'euros. Et donc, l'incapacité pour le pays d'atteindre son objectif.Selon, fondateur et analyste chez Assembly , «».Il rappelle également qu'au mois de décembre, le réseau 4G de l'opérateur O2, basé sur la technologie de la société suédoise de télécommunications Ericsson, s'est arrêté pendant 24 heures, impactant 30 millions d'utilisateurs. «». Et puisque Donald Trump semble assouplir sa position vis-à-vis de Huawei, ce dernier devrait finalement bel et bien poursuivre le déploiement du réseau 5G au Royaume-Uni.