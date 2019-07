5G : le boss de Nokia redoute le durcissement de la réglementation

(Crédits : Grand Warszawski/Shutterstock.com)

Nokia craint un retard et une augmentation des coûts

Source : Pocketnow

Si les mois de mai et juin ont pu être extrêmement mouvementés pour, la tension commence à redescendre à tel point qu'il est désormais envisageable que la firme de Shenzhen puisse récupérer sa licence Android. Mais pour l'heure, les choses restent incertaines et le monde de laavance parfois avec hésitation, sans savoir exactement de quoi l'avenir sera fait. Le patron de, l'un des trois principaux équipementiers 5G , reste inquiet.Si les turbulences subies par Huawei offrent à Nokia certains marchés sur un plateau, son patroncraint que la volonté des États d'instaurer des règles plus drastiques en matière d'équipements ne», prévient le PDG de la firme finlandaise.Si certains pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne n'ont pas écarté Huawei, la France pourrait en prendre le chemin. Le 3 juillet, les députés et sénateurs réunis en commission mixte paritaire ont adopté la proposition de loi 5G que certains qualifient de loi « anti-Huawei »