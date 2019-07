Baromètre ANFR : Orange fait une énorme poussée en 4G et 5G

Orange et Free Mobile pas encore en vacances

Le bond spectaculaire d'Orange en 5G

Source : ANFR

L'a dévoilé ses résultats pour le mois de juin 2019. Au niveau de la, Orange et Free ont connu une forte croissance des installations tandis que SFR et Bouygues ont tourné au ralenti. S'agissant de la, l'opérateur historique Orange a presque triplé son nombre de supports expérimentaux en un mois, les enchères pour la technologie sans-fil de cinquième génération se rapprochant de plus en plus en France.Au 1er juillet 2019, l'ANFR annonce avoir autorisésur le territoire, dont 41 930 en service, en prenant soin de rappeler que certains sites sont équipés de plusieurs antennes, les chiffres englobant tous les opérateurs. Les mises en service de sites 4G n'ont que très légèrement progressé sur un mois (+0,1 %).Avec 221 sites 4G supplémentaires,demeure le premier opérateur avec 19 468 sites. Celui-ci pourrait franchir la barre symbolique des 20 000 sites avant la fin de l'année. Derrière, on retrouveavec 17 819 sites (+88) et un timideavec ses 17 332 sites (+58)., de son côté, poursuit sa lente remontée sur ses deux premiers concurrents avec 12 887 sites (+136 en juin).Au mois de juin, le nombre de stations 5G expérimentales autorisées par l'Agence a quasiment doublé, avecSi(53 stations au total) a reçu une autorisation,en a reçu 96 nouvelles, portant son total à 130 stations expérimentales. L'opérateurreste bloqué à 25, tandis quese désintéresse toujours de la 5G.