Les Etats-Unis pourraient bannir tout équipement 5G fabriqué en Chine

Nokia et Ericsson fabriquent déjà l'essentiel de leurs produits hors de Chine

La défiance américaine à l'égard desdepourrait s'étendre à l'ensemble du matériel. C'est du moins ce que rapportait le Wall Street Journal . Dans un article publié ce 23 juin, le média américain, dont les propos nous sont retransmis par, explique que le gouvernement Trump aurait pour projet de bannir les équipementiers télécoms faisant appel à une fabrication chinoise pour leur. Les équipements de ces marques ne pourraient alors plus être achetés et / ou utilisés aux Etats-Unis.Cette éventualité fait suite à l'prononcé en mai par Donald Trump. Une mesure qui avait notamment pour but de bannir du sol américain les technologies présentant «». L'ordre de Trump ciblait alors essentiellement Huawei, suspecté de vouloirpour le compte du gouvernement chinois, etComme le précise, cette nouvelle (et pour l'heure, potentielle) mesure, frappé d'ostracisme depuis déjà plusieurs semaines, mais pourrait. Une relocalisation qui a déjà été entamée par les deux groupes, notamment depuis la hausse des taxes («») appliquées aux produits fabriqués en Chine et exportés aux Etats-Unis.D'après Amit Harchandani et Robert Lamb, analystes pourpar le, tandis que ce chiffre passerait à seulement. Si l'interdiction évoquée par le quotidien new-yorkais voit bel et bien le jour,, et pourrait ainsi engranger des parts de marché plus rapidement en matière d'équipements 5G, surtout outre-Atlantique. Reste que, dans l'absolu, les deux entreprises scandinaves devraient largement profiter de l'absence de Huawei sur le marché américain. Une véritable aubaine.Même si ces éventuelles mesures semblent avant tout destinées à limiter les risques d'espionnage chinois, leestime qu'elles pourraient indirectement. En contraignant des entreprises européennes à relocaliser l'ensemble (ou du moins l'essentiel) de leur production hors du territoire chinois, c'est l'économie du pays qui pourrait, à terme, en pâtir.De leur côté, les autorités américaines s'en tiennent à leur position habituelle. «», a expliqué un officiel du gouvernement Trump au. D'après le média,pour aider à relocaliser la production des entreprises américaines en dehors de Chine. L'Inde compte parmi les acteurs clés de cette transition.