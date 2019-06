Malgré 6,33 milliards en 11 semaines, les enchères pour la 5G en Allemagne peinent à se terminer

Pixabay

Un plafonnement des enchères ce dernier mois

Des conditions nouvelles pas assez éloignées des premières

Source : Les Echos

En avance par rapport à la France, où lesne débuteront officiellement qu'à compter de cet automne, l'a lancé les siennes il y a plus de onze semaines. Pourtant, celles-ci ne sont toujours pas terminées, la faute à un(le dernier des 41 blocs) que se disputent les quatre opérateurs du pays,etLes enchères allemandes pour laavancent très lentement, ce qui n'est pas du goût delocale, qui, perdant patience, souhaite bousculer un peu les choses, alors que les quatre opérateurs nationaux ont permis de concentrer quelquesSeulement, en un mois, le montant de la facture n'a grimpé que de 300 millions, soit seulement 5% supplémentaires. Comme le rapportent nos confrères des, l'agence allemande vient de décider de passer à la vitesse supérieure en imposant désormaisd'enchère de 13 millions d'euros pour le dernier bloc restant, celui de 3,6 gigahertz, et en, alors que les opérateurs disposaient de 60 minutes jusque-là.Le régulateur espère ainsi arrêter de courir après le temps, tout en sachant que. Cela ne bousculera pas foncièrement les choses, puisque les conditions nouvelles ne sont pas si éloignées de celles fixées par l'agence à l'origine.Qui plus est, l'agence semble être prise à son propre piège puisqu'après avoir fait grimper de 10% le montant minimal requis pour faire une proposition, elle l'a progressivement fait retomber à 2%, ce qui contraint l'autorité à attendre, encore et encore.