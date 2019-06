Prévisions météorologiques perturbées par la 5G : l'ANFR fait une mise au point

Pixabay

L'Europe n'y est pour rien, soutient l'ANFR

Un brouillage américain des satellites 100 fois plus élevé que les limites européennes

Source : ANFR

Beaucoup redoutent ou craignent les effets pervers de la, à commencer par une plus grande vulnérabilité faisant poindre des risques accrus de cybercriminalité ou de potentielles conséquences sur notre santé. Il y a quelques jours, Neil Jacobs, Directeur intérimaire de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a jeté une bombe en détaillant les causes que pourraient avoir la 5G surLes explications de Neil Jacobs ont été reprises dans le monde entier. Le docteur indique notamment que l'arrivée de la 5G dans la bande millimétrique 26 Ghz (celle privilégiée par l'Union européenne) pourrait, causant une possible réduction dede la fiabilité des prévisions météorologiques. Jacobs va même plus loin en parlant d'un retour aux années 80, ce qui n'est pas très optimiste, il faut l'avouer.L'(ANFR) a tenu à faire le point sur cette question. Dans un communiqué publié le mardi 4 juin, elle rappelle que du côté européen, les conditions techniques imposées n'aurontsur les prévisions météorologiques et garantissent la protection des satellites.En revanche, le problème viendrait d'outre-Atlantique, aux. Là-bas, «», indique l'ANFR. Le pendant américain de l'Arcep, qui a un rôle prépondérant de régulateur, n'inclut en réalitépour protéger la bande et éviter sa surcharge.Le gouvernement américain s'estime sûr de son fait et, et qu'elle ne sera pas modifiée. Sauf que celle-ci «», note l'agence française.Ainsi, et même si l'Europe n'a aucune incidence directe,. La faute à l'atmosphère, qui est unique... Tout ce beau monde aura en tout cas l'occasion d'en débattre lors de la prochaine Conférence Mondiale des Radiocommunications, en novembre prochain. Cette dernière permettra de fixer les limites apposées au Règlement des Radiocommunications appliqués par l'ensemble des États, USA compris.