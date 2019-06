AT&T : la 5G représentera "50% des connexions mobiles en 2023"

Guillaume Pasquier, président AT&T France (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Interview de Guillaume Pasquier, président d'AT&T France

Pour le grand public, la sociétépeut être perçue comme étant le plus grand opérateur dede la planète, et accessoirement le premier aux États-Unis. En France et en Europe, AT&T n'exerce pas une activité « B2C », dédiée aux consommateurs - même si le rachat récent de Time Warner pour 85 milliards de dollars changera peut-être bientôt la donne - mais une activitéÀ l'occasion de, Clubic a rencontré. Le dirigeant a notamment pu nous détailler la façon dont se matérialise l'activité de la société en France et en Europe, sans oublier d'évoquer le dossier de laet ses futurs usages, avec une entreprise qui a, la première au monde.: La participation à VivaTech montre qu'AT&T veut être un acteur important dans le digital français et européen. En France, nous sommes sur un marché purement entreprise. 90% des entreprises du CAC40 sont clients d'AT&T. Il est important d'être ici, à VivaTech, pour leur parler et les accompagner, car nous avons des ambitions de croissance sur le marché français. Cette année, nous voulions utiliser les derniers assets d'AT&T, notamment grâce à l'acquisition de Warner Media. Cela fait parler de la marque, l'entreprise AT&T n'étant pas très connue en France car nous ne sommes pas sur le marché grand public. Grâce à la Batmobile, présente ici, nous sommes un peu plus connus (rires).Rien n'est impossible dans la vie. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de confirmé ni de concret en ce sens.

« L'Europe est le deuxième plus gros marché pour AT&T »

Lire aussi :

VivaTech 2019 : Immersion 4 présente son système de refroidissement pour data centers



La Batmobile, la vraie, on vous le certifie ! (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

La 5G est une vraie réalité pour AT&T aux États-Unis. Il y a 19 marchés déployés en infrastructures 5G où nous fournissons des services, soit au grand public, soit aux entreprises. La révolution de la 5G, c'est les usages ; usages qui sont encore inconnus dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a de très fortes ambitions sur la 5G. En 2023, nous annonçons que 50% des connexions mobiles seront fournies à partir de la 5G.Elle nécessite des investissements colossaux. AT&T est engagé sur des plans d'investissements extrêmement significatifs sur les prochaines années. En France, je dirais que le marché va se consolider.L'Europe est le deuxième plus gros marché pour AT&T dans le monde. En France, la société emploie 500 personnes, avec des fonctions notamment commerciale ou marketing. Nous travaillons avec de grands comptes, notamment LVMH. Nous ne les accompagnons pas uniquement sur leurs besoins sur le territoire français, mais à l'échelle mondiale. Nous avons des collaborateurs dans le sud de la France qui font partie du Labs AT&T. L'open source est d'ailleurs un élément crucial du Labs AT&T. Il est centré autour d'un concept appelé Network AI, qui est le framework AT&T pour les activités open source qui vont conduire le développement du réseau software-defined d'AT&T en 2019 et au-delà.C'est encore trop tôt pour en parler.

« Un tiers du trafic internet mondial passe par le réseau AT&T »

La sécurité est un élément extrêmement important chez AT&T, même si c'était peut-être un petit peu caché ces dernières années ; c'est-à-dire qu'un tiers du trafic internet mondial passe par le réseau AT&T. À ce titre, nous avons un nombre d'informations sur le comportement de ce réseau qui est assez spectaculaire. Nous utilisons ces informations, en interne, pour sécuriser toutes les infrastructures AT&T, et nous allons les utiliser de plus en plus pour proposer des solutions à nos clients.Nous avons racheté il y a six mois la société AlienVault, qui était l'un des acteurs majeurs dans le domaine de la cybersécurité sur des solutions open source. Elle a créé une communauté open source dans laquelle elle a un nombre important de développeurs, qui lui apportent des informations importantes, ce qui permet d'enrichir en permanence des solutions de cybersécurité.Avec cette acquisition, AT&T a créé une business unit séparée, AT&T Cybersecurity. Donc nous allons, de façon plus énergique, développer des solutions autour de la cybersécurité.Le vertical retail est extrêmement important, dans le sens où il y a énormément d'innovations et d'expériences client. De ce point de vue-là, la 5G va apporter de nouveaux usages dans la customisation de produits pour les clients, dans la façon d'avoir des vues 3D avant même d'acheter le produit.

« La 5G va dans un premier temps être drivée plus par le monde de l'entreprise que par celui du consumer »

Ce que nous voyons, c'est que la 5G va dans un premier temps être drivée plus par le monde de l'entreprise que par celui du. Il y a des domaines d'industrie qui vont être complètement bouleversés par les technologies installées au-dessus de cette 5G.Tout ce qui tourne autour de la smart city, tout ce qui tourne autour du domaine de la e-santé, mais aussi le véhicule autonome. Il est intéressant de voir ce que nous allons pouvoir intégrer dans une voiture, qui va devenir un téléphone, une salle de cinéma, etc.Merci à vous.