Baromètre ANFR : nette progression de Free en 4G, Orange se renforce sur les expérimentations 5G

Free Mobile et Orange bombent le torse

Orange accélère ses expérimentations 5G

L'a dévoilé ses résultats pour le mois d'avril 2019. S'agissant de la, deux opérateurs, Orange et Free Mobile, progressent assez nettement. Concernant la, l'ANFR indique se rapprocher de la barre des 100 supports expérimentaux autorisés en France. Elle en recense 11 de plus et en totalise désormais 97.Au 1er mai 2019, l'ANFR annonce avoir autorisé, dont 41 438 en service (rappelons que certains sites disposent de plusieurs antennes), tous opérateurs confondus. Les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,7% au mois d'avril, en très léger recul par rapport à mars.caracole toujours en tête, et creuse même l'écart sur la concurrence. L'opérateur dispose désormais de 19 128 sites 4G, soit 205 supplémentaires sur un mois. Derrière suiventavec 17 674 sites (+79) etavec 17 243 sites (+61). Tous deux enregistrent une timide progression, au contraire de, qui confirme son bon début d'année 2019 en la matière avec l'installation de 209 nouveaux sites 4G en avril, pour un total de 12 662. Alors que le trublion des opérateurs comptait presque 5 000 sites de moins que Bouygues au début de l'année, il n'en compte désormais plus que 4 581.Après un mois de mars timide, avril a marqué l'autorisation deen France, pour un total de 97.Avec deux nouvelles stations,(39) devance non plus(qui reste bloqué à 25) mais(33), qui a reçu l'autorisation d'installer 9 nouvelles stations expérimentales. Malgré les promesses de son plan pluri-annuel Odyssée 2024,reste absent du jeu.