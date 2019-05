5G : l'UE va confirmer les conditions techniques d’utilisation de la bande 26 Ghz

Bande 26 Ghz : gare à la saturation

L'Union européenne doit trancher sur le niveau d'autorisation d'utilisation à appliquer

Ladevrait bientôt publier sa décision visant à établir les conditions techniques pour annonce l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ce 29 avril 2019. La décision, déjà adoptée par les États membres le 11 avril dernier, prendra un caractère obligatoire avec une attribution des autorisations 5G dans au moins 1 Ghz de la bande 26 Ghz avant la fin de l'année 2020, en fonction de la demande du marché. Le but, pour la Commission, est dePour remettre les choses dans leur contexte, précisons qu'avec la 5G, trois bandes de fréquence vont être mises à contribution, chacune avec leurs propres spécificités. La, par exemple, est déjà attribuée depuis 2015 et même utilisée par plusieurs opérateurs français pour la 4G. La bande, elle, commence à grimper dans les débits, même si sa pénétration dans les bâtiments est moins efficace. Elle est par ailleurs la bande générique de la 5G.La bande, elle, constitue la fréquence la plus élevée, à tel point que l'on peut comparer son débit à celui de la fibre. Elle permet de monter très haut dans les débits sur une zone rétrécie, ciblée. Le problème, c'est qu'elle estcomme la recherche spatiale, le service fixe par satellite ou divers services scientifiques. De fait, elle est à réglementer si on ne veut pas qu'elle soit encombrée.L'UE veut donc instaurerqui puisse accorder des autorisations individuelles exceptionnelles d'exploitation 5G, «», note l'ANFR.Compte tenu des caractéristiques de la bande et du potentiel de la technologie, l'Agence indique ainsi avoir sollicité la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), afin qu'elle puisse établir les conditions d'uneentre une autorisation générale (des bandes libres) et une combinaison entre autorisations individuelles et générales.