5G : pour le patron de l'Arcep, "les entreprises ne sont pas encore prêtes"

Les industriels ont déjà été privés de 4G...

...et veulent cette fois bénéficier de la 5G

Laest destinée à révolutionner les usages existants et à en créer de nouveaux. De nombreux secteurs, comme ceux de l'automobile, des transports, de la santé ou de la mobilité au sens large, vont bénéficier de ses bienfaits. Sauf que, considérés par les opérateurs, le régulateur et le gouvernement comme devant être les premiers bénéficiaires logiques de la 5G,Le président de l'(Arcep), Sébastien Soriano, donne justement son avis sur la mise à l'écart des industriels dans une interview accordée à nos confrères de l'Opinion, ce 29 avril. «», concède-t-il.Sauf que le gouvernement a décidé de, qui n'irriguent toujours pas les industriels, inquiets, de la 4G ! «», soutient Sébastien Soriano, sous-entendant - peut-être - qu'il aurait pu en être autrement. Le président de l'Arcep prend l'exemple dequi, grâce à l'IoT, indique pouvoir augmenter de 20 % la fréquence de passage des trains sur les voies, via une gestion plus fine du trafic.», évoque Soriano au sujet des entreprises. «».L'intérêt est donc de, et que les opérateurs puissent cette fois «», qui auront besoin des avantages procurés par la 5G.