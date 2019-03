Baromètre ANFR : Free progresse en 4G, Bouygues reste leader des expérimentations 5G

Free Mobile accélère sur la 4G en 2019



ANFR

L'a publié, le 12 mars, ses résultats pour le mois de février 2019. S'agissant de la, Orange creuse un peu plus l'écart sur ses opérateurs concurrents alors que Free Mobile, bon dernier, confirme son bon début d'année en la matière. Du côté de la, l'ANFR compte désormais 84 supports expérimentaux autorisés en France, soit six de plus que le mois dernier.Au 1er mars 2019, l'ANFR annonçait avoir autorisé, dont 40 835 sont en service, tous opérateurs confondus. Rappelons que certains sites disposent de plusieurs antennes. Les mises en service de sites 4G ont ainsi progressé de 1 % sur un mois.demeure logiquement le premier opérateur. La société détient 18 735 sites 4G et a vécu, une fois encore, la plus forte progression avec 300 sites supplémentaires en février. Derrière, nous retrouvons(17 470 sites, +91) et(17 097 sites, +86), qui progressent timidement.continue de réduire l'écart avec ses concurrents avec 205 sites supplémentaires en février, soit 12 364 au total.L'expérimentation de laen métropole progresse doucement avec seulementinstallées dans la bande 3,5 Ghz (84 au total), qui sera la bande standard du réseau sans fil. Seuls les opérateurs Bouygues Telecom et SFR ont implanté de nouvelles stations expérimentales et en totalisent respectivement 37 et 23, tandis qu'Orange en compte toujours 24. Free reste encore en dehors de la course.