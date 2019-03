5G : le patron d'Ericsson dénonce le retard de l'Europe, qui "fait fausse route"

« Nous avons les réseaux que nous méritons »

Alors que la France et d'autres pays européens n'ont pas encore démarré les enchères de la, le directeur général d', s'est confié auprès quelques médias et spécialistes en marge dude Barcelone. Le dirigeant a partagé sonet pointé le comportement des divers gouvernements du continent de ces dernières années.Börje Ekholm s'exprime sur la 5G en indiquant que «», selon des propos rapportés par Les Echos . Le climat ne serait en effet pas propice à l'investissement. Le dirigeant du géant suédois a plusieurs explications pour justifier les difficultés européennes.», indique-t-il. Selon lui, l'Europe fait elle-même le choix d'être en retard en rendant compliqués les investissements qui devraient être utiles à bâtir les réseaux. «», martèle-t-il.Ekholm n'a pas manqué de rappeler que l'Europe fut pionnière sur la 2G et la 3G. Mais, où le continent a perdu du terrain. Et maintenant, poursuit le dirigeant, «».Peu de pays ont pour l'instant procédé aux enchères du réseau sans fil de cinquième génération. «(ndlr : les opérateurs)», affirme le dirigeant. Ekholm pointe du doigt les carences de l'Union européenne en vantant les mérites d'autres contrées : «».Reste à régler le cas. Dans le cas où le fournisseur chinois venait à être interdit de fournir ses équipements 5G, il faudrait peut-être alors rediriger le marché vers Nokia et Ericcson, ces deux concurrents. Mais pour Börje Ekholm,«». En somme, l'impasse poindrait si Huawei était exclue Quant aux tests que voudraient mener le gouvernement français pour assurer la sécurité des réseaux sans avoir à bannir le géant Huawei, cela ne semble pas être une bonne idée pour Ekholm : «». Il ne reste plus qu'à espérer que la 5G fera son apparition en temps et en heure en France, soit en 2020.