Pour Seat, la 5G comptera l'industrie automobile parmi ses plus gros clients

Seat a présenté son concept car connecté 5G



Voici la Seat Minimo

Les consommateurs devront être présents, et les questions éthiques et réglementaires réglées

L'arrivée de lava évidemment s'accompagner de nouveaux usages dans des domaines divers et variés, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique, la santé et bien d'autres. Lundi, le groupe espagnol, propriété de Volkswagen, a reconnu que les constructeurs automobiles allaient être d'importants clients de la 5G, ce qui vient justifier les investissements de l'industrie dans le réseau sans fil de cinquième génération.Le déploiement de la 5G nécessite (et va nécessiter) desafin d'être suffisamment innovant pour profiter de ses avantages et également justifier la rentabilité future du réseau de télécommunications. Seat reconnaît, par l'intermédiaire de son directeur général Luca de Meo, que les applications sont pour le moment «» s'agissant du réseau sans fil de cinquième génération.Mais le constructeur a franchi un pas important en la matière après avoir présenté son quadricycle électrique biplace Minimo à Barcelone cette semaine. Le prototype, qui pourrait être produit dès 2021, se veut êtreLe patron de Seat a conscience que connecter une voiture au smartphone d'un passager, à une infrastructure externe ou bien à des détaillants «». De Meo compte bien investir et faire de l'industrie automobile un acteur majeur de l'investissement dans la 5G. «», a-t-il déclaré.Pour cela, le secteur automobile compte sur uneet sur leur envie de bénéficier d'une technologie qui pourrait leur faire gagner du temps ou leur éviter tout risque d'accident. «», a reconnu De Meo, pour justifier son optimisme envers la prochaine révolution du marché.Il restera tout de même à franchir les étapes liées aux problèmes éthiques, aux infrastructures à construire et à la réglementation à adopter, pour faire cohabiter des véhicules traditionnels avec des véhicules autonomes.