Intel indique que ses puces 5G n'équiperont pas les smartphones avant 2020

canon_shooter / Shutterstock.com

Le premier iPhone « 5G-compatible » repoussé à 2020

Intel compte se diversifier et profiter du boom annoncé de la 5G

Voilà une nouvelle qui ne va pas donner le sourire à. Vendredi, le géanta annoncé que sonn'arriverait pas sur le marché en 2019, mais plutôt à partir de 2020. L'information a été confirmée par Sandra Rivera, qui est en charge de l'activité puces réseau de la firme, depuis Palo Alto en Californie. Ses propos, relayés par nos confrères de Reuters, ne rassurent évidemment pas Apple, son client star.Face à l'impossibilité defourni par Intel en 2019, Apple avait déjà sondé certaines entreprises concurrentes comme Samsung et MediaTek, mais on ignore tout de la teneur de leurs discussions respectives.On sait cependant qu'Apple a transféré, le 7 février dernier, ses efforts d'ingénierie de modem dans la même division que celle des puces de processeur.Faute d'être fournie en modems pour ses téléphones, la firme à la pomme devrait être contrainte dela potentielle commercialisation d'un iPhone compatible avec la génération 5G à l'année prochaine. Séparée de Qualcomm , Apple avait de toute façon déjà accepté son « sort » il y a des mois de cela.Le DG d'Intel, Bob Swan, a quant à lui précisé que sa firme pourrait se diriger versque les modems pour mobiles, comme l'automobile. Le patron de la société a aussi déclaré que les modems pourraient figurer dans d'autres périphériques, comme les équipements réseau, en parallèle au déploiement de la 5G.En septembre dernier, Intel avait d'ailleurs annoncé que Nokia et Ericsson - équipementiers concurrents de Huawei - utiliseraient sa technologie pour déployer la 5G dans le monde.