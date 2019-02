Samsung et Fastweb testent la 5G à usage commercial en Italie, comme alternative à la fibre

Fotolia

En Italie, la 5G pourrait devenir l'avenir des réseaux domestiques

Grâce à la 5G, l'Italie pourrait fournir du très haut débit aux zones auparavant non desservies

Enet l'un des fournisseurs d'accès à Internet local,, ont annoncé le 22 février avoir trouvé un accord quant au lancement du. Les tests, censés prouver queet qui doivent durer cinq mois, ont déjà démarré au début du mois dans des résidences et des bureaux de Milan. Et les premiers résultats sont prometteurs.Lors de la première semaine de test, Samsung et Fastweb ont mesuré, débit théorique attendu et annoncé depuis plusieurs années. Cette vitesse a été mesurée sur la, acquise par Fastweb lors des enchères italiennes menées en octobre 2018. Cette bande de fréquence est. Cette haute fréquence présente la particularité de peu se propager, et permet de proposer des débits très élevés sur des zones réduites, comme un port ou un hôpital par exemple.Désormais, les essais doivent(accès hertzien fixe), afin de voir si la 5G peut constituer l'avenir des réseaux domestiques, en présentant des avantages par rapport à la fibre optique, que ce soit en termes de rapidité, de coûts ou de complexité dans son installation. Pour cela, Samsung fournit à Fastweb une solution 5G WFA de bout en bout comprenant des antennes 5G, un réseau central et des routeurs domestiques 5G. Ces derniers seront installés dans des résidences et bureaux sélectionnés.», indique Alberto Calcagnon, le PDG de Fastweb.Un rapport indique par ailleurs que 99 % des toits sont équipés d'une antenne de télévision, ce qui devrait grandement faciliter l'installation de nouveaux équipements. Après les tests, Fastweb pourra officiellement lancer la 5G en Italie.