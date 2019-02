Huawei va présenter au Royaume-Uni un plan pour sécuriser ses équipements 5G

Un rapport destiné à rassurer les autorités britanniques

Huawei mise sur son expertise des réseaux et son avance technologique

Source : Venture Beat

Après les polémiques , Huawei va coopérer avec les autorités britanniques. Le géant chinois va proposer un plan deavant la fin du premier semestre 2019. Ce dernier inclura des mesures pour renforcer la protection des futurs équipementsfournis par le constructeur.Les responsables du renseignement du Royaume-Uni ont annoncé mercredi n'avoir vu aucun plan «» de la part de Huawei pour répondre aux questions concernant des problèmes techniques exposant lesà des attaques et des tentatives d'Ryan Ding, responsable chez Huawei des relations avec les opérateurs, a déclaré que ces différents points problématiques soulevés prendront entre 3 et 5 ans pour être résolus. Le plan d'action sera approuvé avant la fin mars en interne chez le constructeur et l'entreprise va augmenter son budget dédié, préalablement estimé à 2 milliards de dollars.La Grande-Bretagne, comme de nombreux autres pays autour du monde, craignent que Huawei serve de porte dérobée pour les autorités chinoises afin d'intercepter des communications et des informationssur les Etats. Aucune preuve n'a été trouvée à ce jour et Huawei a toujours nié ses accusations.Ryan Ding ne craint toutefois pas les pressions politiques et est confiant dans l'avance technologique prise par son entreprise et a une expression toute trouvée pour expliquer son point de vue : «».