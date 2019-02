Verizon installera la 5G dans 30 villes cette année

Verizon prévoit d'installer la 5G dans 30 villes... sans préciser lesquelles

La course à la 5G est lancée

D'ici la fin 2019, Verizon ambitionne d'équiper 30 villes du réseau 5G. Mais si son PDG Hans Vestberg n'a pas manqué de se montrer enthousiaste devant ses investisseurs jeudi matin, celui-ci est resté vague quant à la mise en œuvre. Verizon n'a en effet pas précisé où, quand et comment la 5G sera installée.En promettant d'équiper 30 villes de sa 5G sans davantage de précisions,a laissé les investisseurs sur leur faim. Selon The Verge , les porte-paroles ont toutefois confirmé que Verizon n'avait pas encore identifié au préalable les villes qu'il équipera.Ce qui n'a pas empêché son PDG de rester optimiste sur son réseau : «» a-t-il déclaré, avant de spécifier qu'il s'agira bien d'un réseau 5G «» et non de son dérivé utilisé pour le service de Wi-Fi à domicile.Cette annonce fait suite au lancement du, dont Verizon est le « partenaire exclusif » pour l'équipement 5G. Le smartphone devrait être mis sur le marché d'ici la fin du premier semestre 2019, ce qui ne laisse que quelques mois à Verizon pour faire ses preuves avec son nouveau réseau.L'enjeu est d'autant plus important que ses concurrents directs ont déjà investi le marché :a déjà installé la 5G dans 12 villes. T-Mobile quant à lui avait déjà annoncé en 2018 qu'il installerait la 5G dans 30 villes en 2019. La course est lancée !