En plein boycott Huawei, Orange choisit Samsung pour ses équipements 5G

L'occasion d'une percée pour Samsung

Un coup dur pour les acteurs chinois de la 5G

D'abord impressionné par l'efficacité desde Samsung au Japon, Orange a décidé de travailler de concert avec Samsung pour équiper à son tour le marché français. Cette décision intervient alors que le marché de la 5G devient particulièrement stratégique pour certaines firmes telles que Nokia, Ericsson ou Samsung, mais aussi l'objet d'une méfiance mondiale due aux liens de Huawei avec le gouvernement chinois.22 milliards de dollars : c'est la somme que consacrera Samsung d'ici trois ans pour développer son expertise de la 5G - en parallèle de ses travaux sur l'intelligence artificielle, le biomédical et l'électronique dans l'automobile, selon Reuters », a ainsi déclaré un acteur de l'industrie, resté anonyme, à Reuters. Et cette percée profite de la déchéance de Huawei pour se renforcer et rattraper ses concurrents Nokia et Ericsson, qui bénéficient d'effectifs encore bien supérieurs à ceux de Samsung.En perdant l'opportunité d'équiper Orange en France, Huawei renforce le climat de méfiance qui plane autour de son équipement. Les Etats-Unis soupçonnent la firme de faire du cyber-espionnage servant les intérêts du gouvernement chinois. L'entreprise n'est pas la seule, d'ailleurs, ZTE ayant déjà été épinglée pour les mêmes raisons l'année dernière.Un coup dur pour les acteurs chinois de la 5G, mais également pour le marché mondial lui-même qui s'interroge sur la sécurité de ce nouveau réseau.