OnePlus : le smartphone 5G sera bien au MWC

Un prototype centré sur le gaming ?

Un OnePlus bien plus cher

Source : Xda Developers

Ainsi,a officialisé sa présence au MWC 2019 durant lequel le constructeur sera sur le stand de Qualcomm. À cette occasion, les visiteurs pourront admirer et poser leurs mains sur le premier smartphone compatibledu groupe chinois. Il s'agira d'un prototype et non du fameuxtant attendu. Les heureux élus qui auront accès à ce stand pourront tester les capacités de la 5G pour les jeux vidéo.Même s'il n'a pas encore été présenté au grand public, nous avons déjà quelques informations au sujet de ce smartphone. Nous savons par exemple qu'il sera équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 ainsi que d'un modem Qualcomm X50.désirerait lancer ce modèle au plus tard en mai (au moins au Royaume-Uni) et le prix de cet exemplaire serait bien plus élevé que celui d'un mobiletraditionnel. Les rumeurs évoquent une augmentation de 200 à 300$ des tarifs.Nous en aurons donc un premier aperçu dès la fin du mois.ne prévoirait pas de le vendre en grande quantité et il pourrait surtout servir de point de repère pour tous les ingénieurs qui travailleront sur la 5G.