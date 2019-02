Baromètre ANFR : Orange creuse l'écart en 4G, Bouygues leader des expérimentations 5G

Bouygues Telecom pousse sur la 5G, mais ralentit en 4G



ANFR

Une nouvelle année démarre pour le baromètre de l'qui a publié ses résultats pour le mois de janvier 2019. Du côté de la, Orange est plus que jamais l'opérateur dont le nombre de sites est le plus important, tandis que Free démarre bien l'année. S'agissant de la, on compte 78 supports expérimentaux autorisés en France.L'ANFR a annoncé avoir autorisé(certains sites sont équipés de plusieurs antennes), dont 40 447 en service, tous opérateurs confondus.reste le premier opérateur français. L'entreprise historique dispose de 18 435 sites 4G et enregistre la plus forte poussée au mois de janvier (+251). Puis viennent(17 379 sites, +150) et(+63), qui enregistre un timide début d'année. Enfin,est toujours à distance, mais avec 147 antennes supplémentaires, la société de Xavier Niel maintient son rythme du mois de décembre (au contraire de ses concurrents) et dispose d'un parc de 12 159 sites 4G.Concernant l'expérimentation deen métropole,ont été autorisées par l'agence dans la bande 3,5 Ghz, qui sera la bande générique de la cinquième génération, dont les enchères débuteront à l'automne . Bouygues Télécom dispose de 35 supports, Orange de 24 stations et SFR, qui a rattrapé son retard en trois mois, de 19 supports. Free n'est toujours pas entrée dans la course à la 5G.