AT&T trompe ses utilisateurs américains en affichant un logo 5G sur iPhone

Aux Etats-Unis, AT&T affiche désormais une étonnante mention "5G E" sur de nombreux iPhone. De quoi créer une belle confusion...

Un logo "5G E" trompeur sur certains iPhone

Comme il l'a déjà fait sur certains smartphones Android en tout début d'année, l'opérateur AT&T affiche désormais un (faux) logo 5G sur certains iPhone aux Etats-Unis.Début janvier, certains détenteurs de smartphones Samsung et LG, également abonnés chez AT&T, ont eu la surprise de voir apparaître, en lieu et place du réseau "LTE". Pas de magie toutefois, les smartphones en question ne disposent pas en avance du futur réseau mobile, puisqu'il s'agissait simplement d'une pichenette de la part de l'opérateur,Récemment,. En effet, via la mise à jour beta de iOS 12.2,. Une pratique qui n'a rien d'illégal, mais qui a tout de même de quoi tromper plus d'un utilisateur, pensant (à juste titre) surfer sur un réseau 5G, ce qui n'est évidemment pas le cas.A noter que si l'implication de AT&T ne fait aucun doute, Apple est également à blâmer dans cette affaire, puisque. Une manoeuvre qui rappelle une initiative identique il y a quelques années, avec des smartphones affichant alors la mention 4G... alors que ce même réseau 4G n'était pas encore déployé.Selon l'opérateur américain, il n'y a aucune volonté de duper qui que ce soit, et ce dernier affirme que "" Rappelons quede Barcelone à la fin du mois.