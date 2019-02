Les enchères 5G débuteront cet automne en France

Les prix des fréquences par encore fixés

La législation va être adaptée

Comme attendu, l'État a enfin dévoilé son planning à court terme pour la prochaine génération de téléphonie mobile. Le 30 janvier, la secrétaire d'État en chargé des Télécoms auprès du ministre de l'Économie et des Finances,, a annoncé le, en vue d'un, conformément à la feuille de route publiée le 16 juillet 2018., a-t-elle précisé dans une interview donnée auLa secrétaire d'État estime que le déploiement peut être rapide du fait des tests déjà menés et de l'installation de plusieurs antennes partout en France, et prêtes à l'emploi. Les discussions vont bon train entre l'État, les opérateurs et les industriels, et le prix de réserve des fréquences n'a pas encore été défini.En attendant, un « bac à sable » de tests est ouvert aux opérateurs, en collaboration avec le secrétaire d'État au numérique et l'Arcep, autorité administrative indépendante compétente en la matière, pour une durée qui pourrait aller jusqu'à 3 ans.Agnès Pannier-Runacher a par ailleurs indiqué que le déploiement de la 5G entraînerait une évolution nécessaire de la législation :S'agissant de Huawei, qui se vouait à devenir un équipementier phare de 5G en France, le géant chinois ne serait officiellement pas une cible du gouvernement , qui entend