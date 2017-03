Windows Vista : fin du support le 11 avril 2017

La fin programmée de Windows Vista

Un abandon généralisé qui risque de poser des problèmes

Modifié le 15/03/2017 à 13h46

Ce fut déjà le cas avec Windows XP qui aura marqué la génération X : c'est bientôt le cas pour Windows Vista.Windows Vista a 10 ans : l'OS est sorti le 30 janvier 2007 et est désormais plus qu'obsolète. Ce n'est donc pas étonnant que Microsoft ait annoncé, et ce, depuis longtemps, la fin du support pour cet OS. La date fatidique tombera au mois d'avril 2017, le mardi 11 très précisément. Une fois cette date passée, Microsoft ne s'inquiétera plus de savoir si Windows Vista ne présente pas de failles de sécurité majeures, s'il est stable ou s'il a des problèmes de compatibilité.Avant de l'abandonner définitivement, toutefois, un dernier patch est prévu : le dernier patch Tuesday de l'histoire de Windows Vista. De quoi combler quelques failles majeures et permettre aux derniers propriétaires de cet OS de migrer vers un OS plus récent en ayant encore quelques mois de marge.Il n'y a pas que Microsoft qui abandonne Vista : les navigateurs Internet sont quasiment tous devenus incompatibles avec cet OS du groupe dirigé par Satya Nadella. Il en existe encore, bien évidemment, comme Internet Explorer 9, mais ce dernier n'est plus mis à jour. Firefox le sera encore jusqu'en septembre 2017 tandis que Chrome a déjà abandonné l'OS de 2007 de Microsoft.Naturellement, Microsoft invite les détenteurs de Windows Vista de passer à Windows 8 ou Windows 10. Seul souci : les ordinateurs tournant sous Vista risquent d'être trop vieux pour supporter les nouvelles versions de Windows et devront être changés.