Microsoft : la mise à jour s'appellera "Windows 10 April Update"

Windows 10 April Update : la mise à jour change de nom

Du retard et toujours pas de date pour la mise à jour Windows

Modifié le 23/04/2018 à 16h40

Si aucune date n'a été donnée par Microsoft pour la publication de la mise à jour, on peut supposer qu'elle sera disponible avant la fin du mois.On sait tout de la première mise à jour majeure de 2018, sauf la date de son apparition. Son nom laisse à penser qu'elle doit apparaître durant courant avril, mais nous arrivons bientôt à la fin du mois et il n'y a toujours pas d'annonce de la part du géant américain pour une date possible. Ironie du sort, une des nouveautés phare de la Windows 10 April Update (c'est son nom) est que les mises à jours devraient mettre moins de temps à s'installer. Certaines opérations faisant partie du processus d'installation des mises à jour pourront désormais être réalisées lorsque que le PC de l'utilisateur est opérationnel.La mise à jour de Windows accueille aussi d'autres nouveautés comme la possibilité de voir l'historique des activités passées et de partager des fichiers avec des appareils à proximité. Un outil de visualisation des données de diagnostic à la section sécurité et confidentialité a été ajouté. Et Cortana a été retravaillée pour être plus simple d'utilisation. Elle sera plus facile à synchroniser avec des applications comme. Le support eSim aussi a été mis à jour pour plus de stabilité et de performance.Nous n'avons toujours pas de date pour la mise à disposition de la. Elle devait initialement être disponible aux alentours du 10 avril, mais à la suite d'un bug elle a été repoussée pour la fin du mois. On rapporte par ailleurs, un deuxième bug qui aurait provoqué un retard supplémentaire.Microsoft semble avoir des problèmes de codage avec ses interfaces. La semaine dernière c'était l'équipe du Projet Zero de Google qui après lui avoir laissé 90 jours pour régler un problème sur l'OS Windows 10 S, révélait aux yeux de tous la porte ouverte aux hackers présente dans l'OS. Il faut donc se montrer patient et attendre que Microsoft annonce dans les prochains jours plus de détails et la date officielle de l'apparition de l'April Update.