Windows 10 : la Spring Creator Update disponible le 10 avril ?

Timeline et Near Share en nouveautés

Sets généralisé dans Redstone 5

Modifié le 05/04/2018 à 09h21

Les choses s'accélèrent chez Microsoft. Selon une source interne à la compagnie, la sortie publique du nouveau Windows 10, baptisé Spring Creator Update, serait imminente : le 10 avril. Connu en interne sous le nom de code Redstone 4, il est en phase de test avancée depuis plusieurs mois auprès des membres du programme Windows Insider Preview.Ce(c'est le nom de la version en test) n'introduit aucune nouvelle fonctionnalité particulière, mais il fixe quelques problèmes mineurs. La version définitive sera elle plus intéressante : on y découvrira notamment la fonctionqui permettra de visualiser l'historique de votre activité, ou encorepour un partage de fichier par bluetooth, à la manière d'AppleLaproposera aussi une mue importante pour Edge : on y trouvera des applications web progressives au navigateur de Microsoft comme Google en propose pour Chrome. La date de sortie du 10 avril n'est pas encore confirmée officiellement par Microsoft, mais les bons connaisseurs noteront que c'est un mardi, jour de prédilection de la société pour ses grandes annonces.Concernant la prochaine grande mise à jour, numérotée 17639, elle porte le nom provisoire de Redstone 5 et est elle aussi en phase de test depuis mercredi 4 avril auprès des Insiders. Principale nouveauté, la généralisation de Sets à l'ensemble du système Windows 10. Sets est un gestionnaire de fenêtres qui permet de grouper des pages web, des documents, des applications dans des onglets au sein d'Edge. Redstone 5 permet aussi de surveiller depuis votre PC la batterie de tous vos appareils connectés en bluetooth.