Windows 10 est officiellement passé devant Windows 7

Windows 10 devient le système le plus exploité

Une réussite très relative pour Microsoft

Modifié le 27/03/2018 à 10h47

Microsoft a finalement réussi à imposer son nouveau système d'exploitation sur ordinateur mais n'est pas parvenu à de tels résultats sur smartphone.Depuis sa commercialisation en juillet 2015, Windows 10 peine à convaincre les utilisateurs. Celui qui devait faire oublier l'échec de Windows 8 ne parvenait pas à battre le système d'exploitation antérieur. Windows 7 jouit toujours d'une bonne popularité et résiste encore à la dernière version de Microsoft, malgré de nombreuses propositions de mises à jour gratuite courant jusqu'à janvier 2018.Mais en fin d'année 2017, Windows 10 a enfin réuni plus d'utilisateurs que Windows 7. Dans un article de son blog, Microsoft annonce que Windows 10 est utilisé par plus de 600 millions d'appareils, soit près de 45% de parts du marché, contre un peu moins de 40% pour Windows 7. Cette tendance n'est pas prête de s'inverser puisque le nombre d'appareils dotés de Windows 7 et Windows 8.1 est en constante régression.L'éditeur a rempli une part de son objectif : remplacer progressivement le système d'exploitation sorti en 2009. Pour ce faire, il a dû employer des méthodes agressives pour rendre Windows 7 obsolète et forcer ses utilisateurs à mettre à jour leur version. Mais Windows 10 est encore loin des résultats espérés.Selon la firme, il aurait dû équiper un milliard d'appareils en 2018. Ces attentes ont finalement été revues à la baisse, notamment à cause de l'échec de la version pour smartphone . Le 8 octobre dernier, Microsoft avait en effet fermé les portes de Windows 10 Mobile qui n'avait pas attiré assez d'utilisateurs. L'éditeur va donc se concentrer cette année sur les OS pour PC et proposera, dans les jours qui viennent, une nouvelle mise à jour qui devrait s'appeler "Spring Creators Update".