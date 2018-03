Windows 10 : HEIF en natif et Edge obligatoire pour les liens des mails ?

L'ouverture des liens dans les mails se fera obligatoirement avec Edge ?

Le format HEIF enfin supporté et de nouveaux paramètres de sécurité

Modifié le 19/03/2018 à 11h16

La Build 17623 n'est pas encore sortie et les nouveautés ne devraient pas être incluses dans la Spring Creators Update attendue en avril 2018... mais déjà la polémique enfle.C'est la nouveauté de la Build 17623 de Windows 10 qui fait le plus parler d'elle : les utilisateurs de l'application Windows Mail ont eu la surprise de découvrir un changement majeur. Dans cette version en test, les liens dans les mails ne s'ouvrent plus qu'avec le navigateur Microsoft Edge, même si Edge n'est pas paramétré comme navigateur par défaut. Il ne s'agit que des liens présents dans les mails qui sont ouverts dans Windows Mail, bien évidemment : si vous ouvrez votre boîte mail avec Chrome dans sa version navigateur, ce problème ne survient pas.Pour Microsoft c'est évidemment une manière de mettre en avant son navigateur maison, Edge, qui continue à avoir du mal à convaincre face à Mozilla et Chrome. Le géant de Redmond se justifie en estimant qu'ainsi, l'expérience utilisateur est plus sécurisée et cohérente, l'utilisateur ne sortant pas de l'univers Microsoft. Mais cette obligation peut également être un problème et est déjà vivement critiquée.Du côté des nouveautés qui font l'unanimité, on trouve une bonne nouvelle pour les amateurs de photographie : le format de fichiers HEIF (High Efficiency Image File Format) va être supporté en natif par Windows 10. Le format HEIF permet de stocker des images en haute définition tout en ayant une taille en moyenne 50 % inférieure à celle du format JPEG plus traditionnel.Microsoft a également introduit dans cette Build 17623 une fonction pour déconnecter de façon sûre les cartes graphiques externes très appréciées des joueurs ayant des ordinateurs portables qui manquent de puissance.Enfin, deux nouvelles options de sécurité seront intégrées à l'OS : une fonctionnalité permettant de tracer et bloquer l'ordinateur à distance appelée « Find my Device » et une autre permettant de bloquer à Microsoft l'accès à certaines données comme les frappes du clavier.