Microsoft : une build Redstone 4 et même une Redstone 5 déployées

Les builds 17101 et 17604 sont de sortie

Lancement d'un programme de test des applications

Modifié le 16/02/2018 à 10h28

Les rumeurs vont bon train concernant laet certaines se confirment : Microsoft a publié deux builds dont une, justement, concerne la. Mais la Redstone 5 est déjà dans les cartons.Si la très large majorité des utilisateurs de Windows 10 devront attendre encore quelques semaines avant de pouvoir mettre la main sur la prochaine mise à jour, les utilisateurs qui font partie du programme Insider ont obtenu la build 17101 de Windows 10. Elle concerne la mise à jour Redstone 4, soit la Spring Creators Update.Si la gestion des emojis est au programme, ce qui va vraiment intéresser les utilisateurs est le mode. Une fois activé, Windows 10 va se focaliser sur les performances matérielles et bloquer toutes les options qui pourraient ralentir l'ordinateur. Cette fonctionnalité sera réservée aux ordinateurs disposant de la version Windows 10 Pro for Workstation et branchés sur secteur.Ceux qui ont choisi l'optionont d'autres tests à faire. Ils ont obtenu la builde 17604 qui concerne la Redstone 5, prévue pour la fin de l'année. Correction de bugs sur les machines en veille, clavier tactile amélioré... la Redstone 5 s'adresse principalement aux tablettes 2-en-1 de Microsoft, les Surface.Toujours exclusivement pour les membres du programme Insider, Microsoft a lancé officiellement une option permettant de tester les futures versions des applications. Il leur suffit de passer par les paramètres des applications et de choisir de rejoindre la préversion pour tester les nouveautés. Il est bien sûr ensuite possible de quitter ces versions, qui peuvent être instables, pour retrouver la version stable.