Windows 10 : la Build 17063 réclame votre numéro de portable

Pas de numéro de téléphone, pas de Windows 10

Simple « bug » ou véritable problème ?

Modifié le 02/01/2018 à 09h22

La demande n'est pas nouvelle de la part de Microsoft, qui tente de créer un environnement complet. Mais dans cette version de la Build 17063, il serait impossible de ne pas le fournir.L'information a été dévoilée par le site WindowsArea.de : lors de l'installation de la Build 17063 de Windows 10 il faut obligatoirement donner le numéro de téléphone portable. En fait, si l'utilisateur ne le fournit pas, il est impossible de compléter l'installation pour la simple raison qu'il n'y aurait pas de bouton permettant de sauter cette étape.Le problème aurait été identifié dans certaines versions de la Build 17063 fournies aux membres du programmeet, surtout, lorsque l'installation de cette nouvelle version de Windows 10 n'est pas une simple mise à jour, mais une installation à partir d'un disque dur vide. Microsoft, qui a déjà eu des problèmes concernant le respect de la vie privée de ses utilisateurs avec Windows 10, a-t-elle de nouveau franchi une ligne rouge ?Selon les utilisateurs du site MSPowerUser , il semblerait que les versionsde la Build 17063 connaîtraient un bug fâcheux : des boutons «». Le bouton permettant de passer l'étape du numéro de portable pourrait donc en faire partie et le souci pourrait disparaître dans la version finale de la mise à jour. Difficile en effet pour Microsoft d'obliger les utilisateurs à donner leur numéro de portable, la CNIL française et ses homologues internationaux auraient de quoi poser des questions au géant de Redmond... Sans compter qu'il n'y a aucune obligation pour un utilisateur de Windows d'avoir un numéro de téléphone.La demande de Microsoft s'explique néanmoins par sa volonté de mettre en avant ses outils permettant de continuer le travail sur tous les supports. C'est une des innovations majeures, avec, de la Build 17063 : un utilisateur ayant paramétré et synchronisé ses appareils peut reprendre le travail à tout moment sur n'importe quel support grâce à la technologie Cloud.