Windows 10 : une partie du code source a fuité

Du code source partagé avec des partenaires

Un potentiel majeur pour les pirates ?

Modifié le 26/06/2017 à 10h05

Que les plus excités se calment : vous ne pourrez pas, pour autant, créer votre propre OS en partant de ce code source. La fuite s'est révélée être mineure.Alerté, Microsoft s'est immédiatement intéressé à cette fuite massive de 32 To de données qui sont apparues sur le site Beta Archive, comme l'explique le site britannique The Register . Au final, selon les spécialistes qui ont pu avoir accès à ces données, la très large majorité de celles-ci n'était pas du code source : photos, informations et autres données moins cruciales étaient de la partie.Le code source en lui-même ne fait, au final, que 1,2 Go. Insuffisant pour que ce soit l'intégralité du code source de l'OS fixe le plus utilisé du monde. Microsoft sait même d'où il vient : il s'agit du code source que le groupe partage au sein de la « Shared Source Initiative », qui permet à des partenaires de confiance, gouvernement et autres entreprises, d'avoir accès à une partie du code de Windows.Si on ne verra pas de versions maison de Windows 10 apparaître sur la toile, le code source qui a fuité est potentiellement sensible. Il concerne certains drivers, l'USB, le Wi-Fi ou encore l'adaptation ARM de Windows 10, ainsi que l'adaptation mobile de l'OS.Les pirates informatiques qui ont pu se procurer les documents pourraient donc être en mesure de découvrir de nouvelles failles critiques et de lancer des attaques d'un nouveau genre contre les utilisateurs de Windows 10. Beta Archive a supprimé la partie la plus sensible de cette fuite majeure, mais il y a fort à parier qu'elle a été téléchargée...