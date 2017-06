Windows 10 Fall Creators Update : une nouvelle build apporte son lot d'améliorations

Microsoft Edge se veut plus sûr et plus pratique

Des emojis en plus, une nouvelle calculatrice et du nouveau dans le gestionnaire de tâches

Modifié le 22/06/2017 à 17h41

L'amélioration la plus attendue concerne le navigateur Microsoft Edge. Une croix s'affiche désormais en permanence sur chacun des onglets ouverts, permettant de le fermer à tout moment, même si une fenêtre pop up ou un JavaScript sont actifs. Cette fonctionnalité, bien que rarement nécessaire, peut néanmoins vous faciliter grandement la vie si vous tombez sur un site escroc, où un pop up ne se ferme que si vous cliquez sur un bouton déclenchant un téléchargement frauduleux.Il devient enfin possible d'importer dans Edge son historique depuis un autre navigateur. Microsoft fait ainsi un pas de plus pour lever les hésitations des adeptes d'autres navigateurs à adopter le logiciel maison.Les personnes utilisant Edge pour lire des livres électroniques au format EPUB peuvent désormais surligner un mot et obtenir des renseignements dessus grâce à la fonctionnalité. Cette fonctionnalité s'ajoute au surlignage dans des fichiers EPUB déjà rendu possible dans la build précédente.Avec cette Build 16226, Windows accueille également de nouveaux emojis. Certains d'entre eux ont été améliorés, tandis que d'autres sont complètement nouveaux. Il est également possible de faire une recherche dans les emojis en saisissant un mot clé.La calculatrice gère pour la première fois la conversion de devises. Les utilisateurs qui n'avaient jusqu'ici que le choix d'aller sur un site spécialisé pourront le faire directement dans ce logiciel, qui a l'avantage d'être léger et sans publicité.Bonne nouvelle pour les joueurs : le gestionnaire de tâches affiche désormais des informations sur la carte graphique. Il est aujourd'hui possible de connaître son taux d'utilisation et la mémoire disponible, et de surveiller son utilisation grâce à un graphique.