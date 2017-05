Build 2017 de Microsoft : voici la Fall Creators Update

Story Remix : après l'image 3D, la vidéo à l'honneur

La Fall Creators Update a été présentée jeudi 11 mai 2017 lors du deuxième jour de sa conférence dédiée aux développeurs, la Build 2017, qui s'est tenue à Washington.La Creators Update donne un coup de jeune à un logiciel historique de Windows : Paint . Il devient Paint 3D et, comme son nom l'indique, met la 3D à l'honneur. Avec la Fall Creators Update, c'est le montage vidéo qui va être mis en avant avec Story Remix. Intelligence Artificielle, montages automatiques et même effets 3D seront au rendez-vous.Microsoft Edge, le nouveau navigateur Internet de Microsoft, devrait, lui, prendre en compte la recherche via le stylet : il suffira d'écrire sur l'écran avec son stylet pour faire des recherches sur Internet. Plusieurs autres fonctionnalités viennent s'ajouter ou s'améliorer. Des fonctions qui visent, bien évidemment, les utilisateurs de tablettes Surface.Pour améliorer le quotidien de celles et ceux qui travaillent avec Windows 10, Microsoft a pensé à Windows Timeline : cette nouvelle fonctionnalité est un historique des activités et permet de reprendre une activité laissée en suspens très facilement.Le presse-papier s'offre de nouvelles fonctionnalités via le Cloud, ce qui permettra le transfert de données entre différents appareils, tandis que OneDrive, le service cloud de Windows, retrouve la fonctionnalité OneDrive Files On-Demand. Disparue depuis Windows 8.1, Files On-Demand offre la possibilité de ne télécharger que les fichiers que l'on utilise.L'une des nouveautés les plus attendues pour Windows 10 dans cette Fall Creators Update est sans aucun doute la nouvelle interface graphique, dont on avait entendu quelques rumeurs sous le nom de "Project Neon".Finalement, elle répond au nom de Fluent Design System et utilise toute la puissance de la 3D et des ombres. Mais une vidéo est sans aucun doute plus parlante :