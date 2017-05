Build 2017 de Microsoft : assistants personnels et Windows 10

500 millions d'appareils sous Windows 10

Cortana va arriver un peu partout dans votre maison

Modifié le 11/05/2017 à 10h23

La conférence Build 2017 se déroule du 10 au 12 mai 2017 à Washington, très précisément au Washington State Convention Center. Les conférences sont visibles en direct live ici : https://build.microsoft.com/ Si Android est devenu, depuis peu, l'OS le plus répandu dans le monde, tous types d'appareils confondus, Microsoft ne peut pas vraiment se plaindre : la barre des 500 millions d'appareils tournant sous Windows 10, la dernière version de l'OS de la firme de Redmond, a été franchie. Tous ne sont toutefois pas des ordinateurs : dans ce calcul sont comptés les smartphones (vendus depuis), les tablettes Surface, les consoles Xbox ou encore les HoloLens.Le déploiement avance bien mais les projets de Microsoft ont été freinés par l'échec des smartphones Lumia qui n'ont pas trouvé leur public. La firme de Redmond a donc dû abandonner son objectif de dépasser le milliard d'appareils sous Windows 10 à l'horizon de l'été 2018 comme c'était prévu lors du lancement du système d'exploitation.Microsoft a son propre assistant virtuel depuis des années : Cortana. Lancé avec Windows 8.1 et annoncé en 2014, il reste pour l'instant cantonné aux smartphones de la firme de Redmond et aux ordinateurs. Les concurrents de Microsoft, Google et Amazon en première ligne, ayant lancé leurs assistants personnels pour la maison, le groupe de Redmond semble vouloir faire de même.La possibilité de créer des "skill cards" ou d'importer les "skill cards" déjà développées pour Alexa d'Amazon, est à l'étude. Cela devrait convaincre les développeurs, à qui la conférence était dédiée, de créer des applications et des produits compatibles avec Cortana. Microsoft, de son côté, va s'employer à lancer Cortana sur ses propres produits, notamment la Xbox. Une enceinte Cortana serait même prévue en partenariat avec HP et Intel pour, peut-être, fin 2017.