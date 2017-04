Windows Creators Update arrive sur les smartphones

Des PDF directement sur Microsoft Edge et de nouveaux emojis

Une mise à jour réservée à 13 smartphones seulement

Modifié le 28/04/2017 à 19h32

La mise à jour contient des améliorations pour le navigateur Microsoft Edge. Il est désormais possible de lire des fichiers PDF via une extension qui s'installe sur ce navigateur. L'utilisateur n'a ainsi plus à quitter Edge dès qu'il tombe sur un fichier PDF sur Internet qu'il souhaite ouvrir. Les amateurs de livres électroniques seront également ravis : désormais, aucune application spéciale n'est à installer. Par ailleurs, comme sur les ordinateurs, l'Edge mobile gère désormais les emojis multicolores. Un emoji avec un drapeau LGBT a même été rajouté, Microsoft souhaitant afficher sa solidarité dans la lutte pour l'égalité sociale de tous. Il devient également possible de glisser-déposer des fichiers WMA et MP3 dans le dossier avec les sonneries, sur l'ordinateur aussi bien que sur le téléphone directement.13 smartphones sont concernés par cette mise à jour : HP Elite x3, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 640/640XL, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 950/950 XL, Alcatel IDOL 4S, Alcatel OneTouch Fierce XL, SoftBank 503LV, VAIO Phone Biz, MouseComputer MADOSMA Q601 et Trinity NuAns NEO. Les téléphones Lumia 1520, Lumia 930 et Lumia 830 sont les grands absents de cette liste. En décembre 2016, par exemple, Lumia 535 représentait 11,5 % des smartphones sous Windows 10.Ceci dit, n'oublions pas que globalement, le marché des smartphones sous Windows 10 est extrêmement restreint. Selon IDC, ils ne représentent que 0,3 % de l'ensemble des smartphones.Pour le reste des smartphones sous Windows 10, Creators Update n'est pas proposé officiellement, mais l'utilisateur a toujours le choix de l'installer manuellement, à ses risques et périls.