Windows 10 Creators Update : Cortana arrive sur le Raspberry Pi 3

Cortana sur Raspberry Pi 3 via la Creators Update

Pour tester la Creators Update sur Raspberry Pi, il faudra s'armer du bon matériel

Modifié le 11/04/2017 à 19h05

A la différence des mini-PC , le Raspberry Pi ne mesure que 65 mm x 30 mm x 5,4mm et ne pèse que 45 g. Pourtant, c'est un ordinateur qui offre de nombreuses possibilités aux bricoleurs technophiles et possède tout ce qu'il faut pour des utilisations très diverses (voir). Il embarque 1 Go de RAM, 4 ports USB, un port Ethernet, un port HDMI, un port pour carte SD, un coeur graphique 3D, ainsi qu'une interface pour écran et caméra.Raspberry Pi 3 fonctionne notamment sur Windows 10 IoT Core : la Windows 10 Creators Update, la mise à jour déployée à partir du 11 avril 2017 , rend possible l'interaction des objets connectés fonctionnant sur Windows 10 IoT Core avec Cortana. Il sera désormais possible d'interagir avec le Raspberry Pi avec la voix. Sur Raspberry Pi aussi, Cortana saura répondre à des questions sur la météo, les horaires des transports, les distances, les cours de titres boursiers etc.En effet, pour bien interagir avec Cortana, le choix de l'équipement compatible avec cette Creators Update reste limité : des haut-parleurs USB S150 de Logitech, des micros Microsoft LifeCam HD 3000, Sound Tech CM-1000USB Table Top Conference Meeting et le Snowball iCE de Blue Microphones.Les personnes désireuses de tester la Creators Update sur PC peuvent le faire dès à présent via l'assistant de mise à niveau : au programme, un logiciel Paint flambant neuf permettant de faire de la 3D, un mode jeu qui booste les performances de l'ordinateur, ainsi que le réglage de l'écran en mode "nuit".