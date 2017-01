Windows 10 : nouvelles options pour la vie privée

Modifié le 12/01/2017 à 14h49

Windows 10 se permettait, à la surprise générale, quelques libertés quant à la confidentialité de ses utilisateurs : la raison ? Des réglages activés par défaut dont le choix n'était clairement pas en faveur de la confidentialité des utilisateurs. On se souvient notamment du réglage par défaut de Windows Update qui transformait tout PC en station de peering envoyant les mises à jour Windows à d'autres machines. Si Microsoft a relativement mal communiqué sur le sujet lorsqu'il a fait les gros titres, la firme a corrigé le tir en désactivant certains réglages contestables dans l'une des premières mises à jour d'envergure de l'OS.Depuis, Microsoft n'était pas revenu sur les réglages de confidentialité par défaut de Windows 10. L'éditeur annonce pour le programme d'installation de la prochaine mise à jour de Windows 10, la, un nouveau panneau de réglages. Plus simple, mais aussi plus explicite, celui-ci vise à présenter à l'utilisateur un écran où il doit opérer quelques choix clairs, sans quoi l'installation ne se poursuit pas. Les utilisateurs de versions existantes de Windows 10 se verront eux proposer une notification les invitant à choisir leurs réglages de confidentialité.En attendant la prochaine mise à jour, Microsoft lance également un module Web pour consulter son historique et éventuellement agir en le nettoyant. Baptisé « Votre confidentialité », le module permet de consulter l'historique de navigation Web, l'historique des recherches, les activités de localisation ainsi que le carnet de notes de Cortana et les activités de santé, tous associés à votre compte Microsoft. Vous pouvez pour chaque historique ou activité, prendre connaissance de celui-ci, et le purger. Toutefois, à l'inverse d'un historique de recherche Facebook il n'est pas possible d'effacer une seule entrée parmi d'autres.