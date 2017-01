Windows 10 déboule en version bêta 15002 et fait le plein de nouveautés

Edge évolue toujours dans le bon sens, et bloque Flash par défaut



Microsoft Edge s'améliore avec cette build 15002

Un menu Démarrer avec dossiers... pour les tuiles

Windows fait du bleu, les thèmes migrent et le partage Windows évolue



Windows 10 gère les lumières bleues & la nouvelle UI pour les thèmes

High-DPI pour tous et évolutions de Windows Defender



Gestion du High DPI pour le mode Compatibilité



Windows Defender évolue assez largement



Une nouvelle icône pour Windows Update mais aussi de nouvelles options !

Modifié le 10/01/2017 à 15h18

Microsoft avait décidé de ne pas publier de nouvelle version bêta de la mise à jour Creators Update de Windows 10 pendant la période des fêtes de fin d'année. Une décision motivée par le souhait de l'éditeur de ne pas consacrer de ressources à faire dupour parer aux éventuels problèmes majeurs, la qualité desinternes n'étant peut-être pas suffisante pour être serein. Toutefois, uneinterne avait justement fuité révélant un certain nombre d'avancées. Celles-ci sont maintenant disponibles pour les testeurs !Microsoft fait évoluer son navigateur Internet. Si le pari de faire de Microsoft Edge le nouvel Internet Explorer en termes de parts de marché est vraisemblablement perdu, le navigateur continue de se bonifier. Et tout d'abord sous le capot, puisque cette version d'Edge profite d'une nouvelle architecture UWP de son modèle de processus et sa gestion des entrées. Microsoft indique que cela devrait rendre le navigateur plus stable, ce qui n'est pas un luxe. Les éditeurs de sites web devront faire avec le blocage par défaut des contenus Flash non sûrs jusqu'à ce que l'utilisateur les autorise manuellement.C'est particulièrement vrai dans cetteavec une nouvelle barre de prévisualisation des onglets ouverts. En cliquant la flèche vers le bas à proximité du dernier onglet ouvert, le navigateur affiche une barre avec une miniature de chacun des onglets ouverts. Pratique. Si vous êtes du genre à ouvrir plein d'onglets à la fois, une nouvelle fonction apparaît pour mettre les onglets ouverts de côté. Ils disparaissent alors tous, d'un coup, et on peut les retrouver dans un volet latéral. Pour cette, Microsoft s'est vraisemblablement souvenu qu'avec Windows 7, il avait créé les: en cliquant sur une icône de la barre des tâches, on peut accéder à des raccourcis de fonction de l'app. Un clic sur l'icône d'Edge permet maintenant d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou une nouvelle fenêtre de navigation privée.Le menu Démarrer évolue lui aussi avec la possibilité de créer des dossiers pour regrouper plusieurs tuiles en une seule. Ici, le fonctionnement est similaire à celui d'iOS : on glisse une tuile sur une autre et cela crée automatiquement un dossier qui prend la forme d'une tuile. Il suffit alors de cliquer sur la tuile pour accéder à son contenu.Cettede Windows 10 Creators Update est la première à exposer la gestion des lumières bleues. Avec cette option, Windows diminue automatiquement la lumière bleue de votre écran la nuit (ou plus exactement à l'heure où le soleil se couche). Il est bien sûr possible de garder le contrôle sur ce réglage inspiré du Night Shift d'Apple et de l' app f.lux sur PC . La gestion des thèmes d'affichage qui se faisait dans l'ancien panneau de configuration est maintenant rapatriée dans le nouveau panneau de configuration. On aime ou on aime pas, mais Microsoft poursuit son travail de migration du vieux panneau de configuration. Parallèlement à la gestion des thèmes maintenant intégrée au nouveau panneau de configuration, les options de personnalisation de Windows proposent uneavec les couleurs récemment utilisées. Et les équipes de Redmond ont aussi revu l'agencement des options d'affichage : plus besoin de cliquer sur « Paramètres d'affichage avancés » pour accéder à la résolution de votre écran, par exemple ! La fonction « partage » apparue avec Windows 8 et finalement, quasiment pas utilisée, évolue : son raccourci clavier est supprimé et elle s'affiche maintenant dans l'app depuis laquelle vous l'appelez.Cetteinaugure également une meilleure gestion des systèmes avec affichage High-DPI et le mode de compatibilité pour exécuter les applications se retrouve maintenant enrichi d'une case à cocher pour contourner la gestion High-DPI par l'app et la confier à l'OS. La gestion de l'affichage profite également d'améliorations selon Microsoft, puisque le redimensionnement des fenêtres GDI est annoncé plus fluide alors que l'algorithme gérant l'affichage des icônes et lea été revu pour éviter les corruptions, confusions ou désordres lorsque l'on passe d'un affichage à l'autre enousa machine, par exemple.Windows Defender expose diverses nouveautés, ainsi que sa fameuse nouvelle interface graphique, mais aussi la possibilité d'effectuer des analyses rapides, avancées ou complètes ou l'apparition dede santé de performance pour indiquer l'état de votre PC (comme une réminiscence du WinSAT de Vista ?). Windows Defender profite également de corrections de bugs et d'améliorations non détaillées, alors que Microsoft intègre à l'outil la fonction dequi, si votre PC est devenu lent, plante, ou ne peut plus se mettre à jour, va tout simplement réinstaller Windows 10.Des améliorations de Cortana ou de Windows Ink sont également au nombre des nouveautés tandis que le panneau de configuration regroupe maintenant au même endroit les options liées aux périphériques Bluetooth et autresUSB notamment. Windows Update est, comme prévu, plus intelligent : il est possible de mettre en pause les mises à jour pour 35 jours (seulement pour les licences Pro, Entreprise et Educatives de Windows). L'utilisateur peut désormais choisir de mettre à jour ou non ses pilotes de périphériques (toujours avec les mêmes restrictions sur la version de Windows) via Windows Update alors que l'icône de mise à jour Windows Update a changé.Les utilisateurs de WIndows 10 en version bêta sur le canal rapide peuvent obtenir cette nouvelledès à présent en passant par Windows Update et en supportant le mélange franglais de plusieurs nouveautés fonctionnelles. Attention tout de même, cette version de Windows 10 connait un certain nombre d'incompatibilités ou de problèmes connus (voir ici ).