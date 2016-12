Windows 10 Creators Update : nouvelles options pour Windows Update

Modifié le 29/12/2016 à 15h46

En devenant un service mis à jour au fil de l'eau, Windows 10 s'est accompagné de quelques changements plus ou moins appréciés par ses utilisateurs. L'un des plus décriés dès le départ fut la modification du comportement de Windows Update : puisque Windows est un service continuellement mis à jour, il n'est pas possible pour l'utilisateur de choisir ou de refuser des. Pourtant, on sait tous pourquoi on ne veut pas à un moment donné être forcé d'installer telle ou telle mise à jour de Windows (régression fonctionnelle, incompatibilité précise et ponctuelle, mise à jour mal testée qui cause un plantage, etc).La version Creators Update de Windows 10, attendue pour le printemps 2017, devrait offrir à l'utilisateur plus de souplesse quant à l'installation des mises à jour. S'il n'est pas question de permettre à l'utilisateur de choisir quelle mise à jour installer ou non, il sera possible de mettre en pause des mises à jour : en retardant leur installation de 35 jours au maximum. Certains trouveront que 35 jours est peut être un délai trop court mais c'est toujours mieux que de se retrouver avec un OS qui ne marche soudainement plus car une mise à jour posait problème (et hélas c'est arrivé un peu trop souvent avec Windows 10 ).