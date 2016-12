Un outil pour corriger les problèmes de Windows Update

Un outil simple pour analyser le système et les mises à jour

Comment fonctionne le nouvel outil Windows Update ?

Modifié le 28/12/2016 à 10h47

Lorsqu'un ordinateur n'a pas installé la dernière mise à jour obligatoire, c'est un problème pour Microsoft : le groupe se retrouve avec beaucoup trop de versions distinctes de ses OS. Et si parfois le choix vient de l'utilisateur, la majeure partie du temps, le souci vient d'une autre mise à jour qui a «».Résoudre ces problèmes de mise à jour n'est pas forcément à la portée de tout le monde, surtout pas des utilisateurs les moins expérimentés. Microsoft se devait donc de proposer une aide à ces derniers pour que tout le monde ou presque puisse avoir la dernière version en date de ses systèmes d'exploitation. C'est chose faite avec un nouvel outil qu'il est possible de télécharger sur le site officiel de la firme de Redmond.De quoi, peut-être, limiter les critiques liées aux bugs de mises à jour alors que ces dernières sont désormais obligatoires et prioritaires sur Windows 10 (et exclusivement Windows 10). Pour ne pas les télécharger et les installer, ce qui n'est pas du tout recommandé, il faut bloquer complètement Windows Update laissant, de fait, l'ordinateur vulnérable.Microsoft a déployé cet outil principalement pour son nouvel OS, Windows 10, mais la firme précise que Windows 8.1 et Windows 7 sont également supportés. Il suffit de se rendre sur ce site pour télécharger ce nouvel outil.Pour ce faire, il faut répondre à des questions pour identifier au mieux l'ordinateur et l'OS et télécharger l'utilitaire de résolution des problèmes Windows Update. Il suffit alors de le lancer et de suivre les instructions pour résoudre les problèmes liées aux mises à jour Windows, que ce soit la dernière en date ou des mises à jour antérieures.Naturellement, Microsoft ne garantit pas que l'outil résoudra tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Les problèmes les plus courants et les plus simples devraient toutefois être réparés.