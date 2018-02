Office 2019 ne sera disponible que sur Windows 10

Une mise à jour exclusive

Une installation unique et une maintenance plus courte.

Modifié le 13/02/2018 à 18h33

La restriction des logiciels à Windows 10 et l'utilisation de fichiers d'installation Click-to-Run écartent progressivement les utilisateurs d'anciens systèmes d'exploitation.Seuls les utilisateurs de Windows 10 pourront bénéficier de la mise à jour du Pack Office, d'après l'annonce faite par Microsoft le 1er février. Le logiciel qui devrait sortir au second semestre 2018 met donc de côté les utilisateurs de Windows 8.1 et surtout de Windows 7, encore nombreux . NetMarketShare a ainsi référencé en janvier 2018 plus de 44 % d'utilisateurs sur Windows 7.Le géant informatique tend à rendre désuètes les anciennes versions de son système d'exploitation pour obliger les entreprises à se procurer la plus récente. Pour les particuliers, l'alternative est de continuer à utiliser Office 2013 ou 2016.L'installation du logiciel ne sera possible qu'avec des fichiers Click-to-Run, un mécanisme de distribution qui met automatiquement à jour les logiciels. Exit les installations Windows Installer et ISO. Limiter l'installation au Click-to-Run serait un autre moyen de s'assurer, à terme, que l'utilisateur mette à jour son système d'exploitation pour faire fonctionner le logiciel.La durée de la maintenance du logiciel a également été modifiée. Extensible à 10 ans pour les précédents logiciels, Office 2019 sera pris en charge pendant 5 ans avec une prolongation possible de 2 ans.