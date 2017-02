Vidéo : Présentation officielle du BeatsX de Beat by Dre !

Le BeatsX de Beats by Dre est le tout nouveau casque intra sans fil ! Beats annonce 8 heures d'autonomie ainsi qu'une recharge ultra-rapide, appelée Fast Fuel, un son clair et authentique en rupture avec les écoutes flatteuses dont on a souvent fait mention envers Beats.



Le BeatsX est officiellement disponible le 10 Février 2017, d'après Apple. Pour un prix de 149,95 Dollars, disponible soit en gris ou bleu, le BeatsX est compatible avec du matériel non-Apple tel que des smartphones Android. Il se recharge en port Lightning, ce qui marque une rupture avec le Micro USB généralement utilisé. Chaque écouteur peut s'attacher à l'autre par aimantation.



Modifié le 10/02/2017 à 11h38