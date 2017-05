Vidéo : WannaCry, le ransomware qui paralyse l'internet

La panique est grande, et elle est suscitée par des utilisateurs voulant protéger leur ordinateur d'un logiciel malveillant de type ransomware appelé WannaCry. WannaCry a provoqué des dégâts considérables, allant même jusqu'à paralyser les ordinateurs de grandes sociétés françaises telles que Renault.



WannaCry est un ransomware qui, après avoir verrouillé les données d'un ordinateur, réclame un paiement en bitcoins pour les déverrouiller. Il peut également se propager automatiquement à d'autres ordinateurs sur le même réseau.



WannaCry exploite une faille de sécurité dans des anciennes versions de Windows, non patchées et surtout sur Windows XP. Selon Europol, 250.000 victimes dans 150 pays sont recensées depuis Dimanche. On craint d'ailleurs une seconde vague d'attaque en début de semaine sur des ordinateurs liés à des ordinateurs professionnels qui, une fois allumés dès le début de semaine, pourraient faciliter la propagation de WannaCry.

Modifié le 15/05/2017 à 11h39