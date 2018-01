Movpack : Un mélange de sac à dos et de skateboard

Movpak est un mixe entre un sac à dos et un skate. On n'est pas obligé de choisir entre l'un ou l'autre. On peut désormais avoir les deux. Il se pilote avec une petite télécommande sans fil et se range facilement.



C'est avant tout un skateboard électrique équipé d'un tracker, d'un micro et de nombreuses poches. Il peut rouler à 30 km/h et offre une autonomie de 15 km environ.



S'est peut-être le mode de transport idéal pour les trajets courts. Si le design ne vous convient pas, d'autres combinaisons sont possibles.



