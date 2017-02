Vidéo : Facebook va se concentrer sur le contenu vidéo.

Selon le Wall Street Journal, Facebook veut à présent opérer un virage vers le contenu vidéo.



Facebook serait donc en train de développer une application centrée sur la vidéo qui serait destinée à la fois aux retransmissions en live et aux contenus scriptés. Et c'est dans cet état d'esprit que Facebook veut aussi créer son propre contenu original, et serait ainsi en discussions avec de grands médias pour négocier des droits de diffusion sur du contenu très proche de celui proposé à la télévision.



Cette nouvelle impulsion se produit au moment où Facebook souhaite justement trouver de nouveaux moyens de pousser la vidéo, et donc l'advertising en vidéo. En effet, la publicité vidéo est bien plus lucrative pour Facebook que les publicités au format texte.



Modifié le 02/02/2017 à 10h18