Vidéo : 5 fonctionnalités méconnues disponibles sur le Samsung Galaxy S8+

Alors que le nouveau S8 commence à envahir les rayons des boutiques spécialisées, nous allons vous exposer aujourd'hui 5 fonctions sympas ou utiles.



Activer le filtre de lumière bleue pour relaxer les yeux lorsque vous lisez dans une pièce sombre ou complètement noire. Pour profiter d'une bonne nuit de sommeil, mieux vaut éviter à tout prix son smartphone ou son PC avant d'aller vous coucher. Mais si vous n'arrivez pas à vous en passer, diminuez à minima la lumière bleue qui émane des écrans. Vous avez dès lors la possibilité de régler l'opacité du filtre de lumière bleue.



Le volet latéral de votre appareil mobile comprend une variété de panneaux personnalisables. Swiper une première fois puis une deuxième fois vers la droite pour avoir encore plus de raccourcis comme la boussole, une réglé, une lampe torche réglable et d'innombrable options.



Vous ignoriez peut-être que vous pouvez changer la couleur des touches sur l'écran et personnaliser intégralement l'interface de votre smartphone. On a par exemple la possibilité de changer la couleur de la barre de navigation. Ouvrez vos paramètres, cliquez sur "Ecran", Sélectionnez la barre de navigation, choisissez la couleur que vous voulez avoir à partir de la partie couleur du fond d'écran.



Sur le Samsung Galaxy S8+ vous avez la possibilité de faire apparaître les notifications en Swipant sur le capteur d'empreinte situé à l'arrière de l'appareil. C'est pratique de ne pas avoir besoin de déverrouiller l'appareil pour lire ses SMS, prendre connaissance des derniers emails.



Dernières fonctionnalité. Le message SOS

Les messages SOS vous permettent d'envoyer rapidement un message d'urgence comprenant votre position, des photos et un enregistrement vocal à des contacts désignés. Allez dans "paramètres", "confidentialité" et "Envoyer des messages SOS" puis sélectionnez les contacts que vous souhaitez mettre dans votre liste.



En cas de problème, pour envoyer un message d'urgence, appuyez rapidement trois fois sur la touche "Alimentation et verrouillage".



Bien entendu le Samsung Galaxy S8 recèle bien d'autres petites fonctionnalités parfois tantôt bien mises en évidence, tantôt bien cachées. A vous de naviguer dans les paramètres, la configuration est assez simple.



Modifié le 02/06/2017 à 17h43