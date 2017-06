Vidéo : Sept minutes de gameplay d'Anthem à l'E3 2017

Lors de sa conférence de l'E3 2017, Microsoft a présenté la première vidéo de gameplay de la nouvelle licence de BioWare, à savoir Anthem.



Anthem met en scène les Freelancers, des soldats munis d'exosquelettes appelés Javelin qui sont les seuls à pouvoir quitter la civilisation afin d'explorer l'univers et faire face aux dangers présents de ce dernier où la nature sauvage a repris ses droits depuis un bon moment. Les avis sont très positifs, il faut dire que les images affichées en 4K ont bien aidées.



Anthem est prévu pour 2018 au moins sur Xbox One et Xbox One X, mais éventuellement sur d'autres plateformes.

