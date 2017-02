Vidéo : Project CARS 2 - The Return of The Ultimate Journey - PS4 Trailer

Quand on parle de Project CARS 2, on parle d'un jeu grandiose que tous les amateurs de course automobile attendent avec ferveur. Et on les comprend ! Project CARS 2 contient plus de 170 véhicules, 60 circuits, des terrains qui subissent des modifications suivant la météo (gravier, neige, boue), des épreuves de rallye et bien d'autres features impressionnantes.



Project CARS 2 sert même de jeu de référence et d'entrainement pour des pilotes reconnus au niveau mondial, tellement sa physique et sa simulation sont poussées.



Avec une petite flotte de véhicules iconiques, Project Cars 2 est pour l'instant le plus beau jeu de course automobile qu'il nous ait été donné de voir, et il nous tarde de pouvoir mettre pied au plancher !

